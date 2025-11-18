Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.40
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.45
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.31
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.70
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.55
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2

Депутат Свищев об Овечкине: «Каждый день открываю новости после матчей — забил или нет. Не знаю, насколько ему нужен еще один рекорд Гретцки — он и так для нас герой»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Сейчас у капитана «Вашингтона» 980 голов, у Гретцки — 1016.

Источник: Спортс"

"Если Саша наберет хороший темп, то может побить рекорд Гретцки и в этом сезоне. Но это будет непросто и будет похоже на некий фантастический сценарий. Хотя чудеса случаются, особенно когда мы говорим об Овечкине.

Насколько Александру нужен еще и этот рекорд, я не знаю. Он и так для нас герой и рекордсмен всего и вся. Поэтому тут надо ему самому смотреть по физическому состоянию, желанию проводить еще сезон в НХЛ и вообще здесь огромное количество разных факторов. Ему прежде всего решать это с семьей и с командой.

Я знаю, что он очень хочет еще поиграть в «Динамо» перед завершением карьеры. Мы ждем от него всех рекордов. Каждый день после его матчей я включаю ТВ, открываю новости в интернете и жду, забил Саша или нет.

Он тяжело входил в этот сезон, но теперь вкатился и начал активно забрасывать шайбы. Будем надеяться, что так будет и дальше", — сказал Свищев.

И как Овечкин делает это? 903-й гол в НХЛ и еще один рекорд.

