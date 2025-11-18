Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада
0
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
11.50
X
8.00
П2
1.26
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
3
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
22.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
1
:
Металлург Мг
2
Все коэффициенты
П1
9.25
X
4.60
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.45
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.57
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.35
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.74
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.55
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
19.11
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
19.11
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.50
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2

Депутат Хамитов об Овечкине в политике: «Он знает, какая это ответственность — пользоваться доверием соотечественников. Авторитет помог бы ему в начинаниях»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов оценил шансы Александра Овечкина на успешную политическую карьеру.

Источник: Спортс"

"Стоит ли Овечкину начинать политическую карьеру или нет — решать только ему. Нет такого правила, чтобы спортсмены после завершения карьеры обязательно шли в политику: можно уйти, например, на тренерскую работу или в бизнес.

Но что можно сказать наверняка, так это то, что его авторитет помог бы ему в политических начинаниях. Будучи символом российского спорта во всем мире, Александр прекрасно понимает, какая это ответственность — представлять страну, пользоваться доверием подавляющего большинства соотечественников.

И я уверен, что если Овечкин все же решится стать политиком, то он оправдает это доверие. Да и жителям нашей страны будет проще прийти с проблемами к тому человеку, который уже давно стал для них «своим», само имя которого связано с победами и чувством гордости", — сказал Хамитов.

Депутат Свищев об Овечкине: «Каждый день открываю новости после матчей — забил или нет. Не знаю, насколько ему нужен еще один рекорд Гретцки — он и так для нас герой».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше