Депутат Хамитов об Овечкине в политике: «Он знает, какая это ответственность — пользоваться доверием соотечественников. Авторитет помог бы ему в начинаниях»

И я уверен, что если Овечкин все же решится стать политиком, то он оправдает это доверие. Да и жителям нашей страны будет проще прийти с проблемами к тому человеку, который уже давно стал для них «своим», само имя которого связано с победами и чувством гордости", — сказал Хамитов.