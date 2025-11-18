Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени»

Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов. У него было 899 — это был лишь вопрос времени. Можете поздравлять его каждую неделю, ведь он будет продолжать бить свой собственный рекорд: 900, 902, 903, 904, 905… это лишь вопрос времени. Он сыграл 1500 игр. Он настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться", — сказал Малкин.