Гатиятулин про 5 поражений в 7 играх: «Это не кризис, “Ак Барс” хорошие отрезки показывает, вопрос, почему хромает реализация. Этот компонент надо усиливать»

Во вторник «Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 1:4. Для казанской команды это 2-е поражение подряд и 5-е в 7 последних играх.
— Соперник нас перетерпел. Мы вышли с хорошим настроем, провели много активных действий и отрезков, особенно в зоне атаки, но практически ничего не извлекли. ЦСКА использовал свои моменты, дальше хорошо оберегал счет.
— Почему при 1:4 не выпустили вратаря Арефьева?
— В конце выпустили шесть человек, играли без вратаря. В планах давно было дать ему сыграть на уровне КХЛ, включили его в заявку, чтобы почувствовал атмосферу. Возможно, сыграет в ближайших матчах.
— У вас 5 поражений в семи играх.
— Если не брать матч с минским «Динамо», то уступили в равной борьбе. Это не кризис, команда хорошие отрезки показывает, вопрос, почему хромает реализация. Этот компонент надо усиливать.
— В каком моральном состоянии игроки, у которых не лучшая статистика?
— Все хотят набирать очки. В прошлом сезоне многие ребята побили свои рекорды, но не приблизили нас к основной цели. Объясняем ребятам, чтобы не зацикливались на этом, а сосредоточились на команде, — сказал Гатиятулин.