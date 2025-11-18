Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.44
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.47
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.77
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.55
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
19.11
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
19.11
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Гатиятулин про 5 поражений в 7 играх: «Это не кризис, “Ак Барс” хорошие отрезки показывает, вопрос, почему хромает реализация. Этот компонент надо усиливать»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что команда не находится в кризисе.

Источник: Спортс"

Во вторник «Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 1:4. Для казанской команды это 2-е поражение подряд и 5-е в 7 последних играх.

— Соперник нас перетерпел. Мы вышли с хорошим настроем, провели много активных действий и отрезков, особенно в зоне атаки, но практически ничего не извлекли. ЦСКА использовал свои моменты, дальше хорошо оберегал счет.

— Почему при 1:4 не выпустили вратаря Арефьева?

— В конце выпустили шесть человек, играли без вратаря. В планах давно было дать ему сыграть на уровне КХЛ, включили его в заявку, чтобы почувствовал атмосферу. Возможно, сыграет в ближайших матчах.

— У вас 5 поражений в семи играх.

— Если не брать матч с минским «Динамо», то уступили в равной борьбе. Это не кризис, команда хорошие отрезки показывает, вопрос, почему хромает реализация. Этот компонент надо усиливать.

— В каком моральном состоянии игроки, у которых не лучшая статистика?

— Все хотят набирать очки. В прошлом сезоне многие ребята побили свои рекорды, но не приблизили нас к основной цели. Объясняем ребятам, чтобы не зацикливались на этом, а сосредоточились на команде, — сказал Гатиятулин.