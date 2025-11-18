Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.44
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.47
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.77
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.55
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
19.11
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
19.11
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Никитин про 4 гола после 15 бросков в игре с «Ак Барсом»: «Мы не в том положении, чтобы раскрывать секреты. Победа командная, поэтому реализация была хорошей»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против «Ак Барса» (4:1).

Источник: Спортс"

— С середины второго периода парни играли в правильный хороший хоккей, реализовали моменты.

— Из 15 бросков — четыре гола. Есть секрет такой реализации?

— Мы не в том положении, чтобы раскрывать секреты. Победа командная, поэтому реализация была хорошей.

— В меньшинстве ЦСКА выглядел здорово. Выучили урок после московского матча?

— Есть такое правило: признак хорошего меньшинства — это вратарь.

— Вас мотивирует отставка тренеров других команд?

— Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Меня мотивирует, что я нахожусь каждый день на работе, в коллективе, занимаюсь любимым делом. Все остальное ты не можешь контролировать, — сказал Никитин.