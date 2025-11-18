Никитин про 4 гола после 15 бросков в игре с «Ак Барсом»: «Мы не в том положении, чтобы раскрывать секреты. Победа командная, поэтому реализация была хорошей»

— С середины второго периода парни играли в правильный хороший хоккей, реализовали моменты.
— Из 15 бросков — четыре гола. Есть секрет такой реализации?
— Мы не в том положении, чтобы раскрывать секреты. Победа командная, поэтому реализация была хорошей.
— В меньшинстве ЦСКА выглядел здорово. Выучили урок после московского матча?
— Есть такое правило: признак хорошего меньшинства — это вратарь.
— Вас мотивирует отставка тренеров других команд?
— Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Меня мотивирует, что я нахожусь каждый день на работе, в коллективе, занимаюсь любимым делом. Все остальное ты не можешь контролировать, — сказал Никитин.