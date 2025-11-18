«Динамо» не разрешило фанатам пронести баннер в поддержку Кудашова на матч со «Спартаком». Болельщики растянули его после игры и скандировали фамилию экс-тренера

Об этом сообщает телеграм-канал фанатского сообщества клуба.
"Динамовцы, важная информация для всех вас! Все вы знаете, что Алексей Николаевич Кудашов был уволен с поста главного тренера нашего клуба!
На сегодняшний матч нами был подготовлен баннер со словами благодарности для Алексея Николаевича, но клуб решил, что ему не место на матче! «- говорится в сообщении сообщества фанатов “Динамо”.
После матча фанаты с баннером скандировали фамилию Кудашова у арены.
«Алексей Николаевич, спасибо за преданность!» — говорится на баннере.
Фанаты «Динамо» скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком».
Алексей Кудашов: «Благодарю болельщиков за поддержку. Я всегда был с “Динамо”, все силы и все сердце оставил вместе с ним».