Жамнов о 4:2 с «Динамо»: «Делали правильные вещи, пока нам не забили 1-й гол, потом появилась нервозность. Нам не хватает уверенности, наверное»

Бело-голубые забили первый гол на 46-й минуте.
— Хорошая игра, нам нужна была победа. Рад, что мы выиграли.
— Показалось, что не ожидали, что «Динамо» включится в концовке. С чем это связано?
— Думаю, что до того момента, пока нам не забили первый гол, мы делали правильные вещи, но потом появилась нервозность. Наверное, нам не хватает уверенности, начинаем делать вещи, которые не должны делать. Не скажу, что «Динамо» прибавило.
— Почему Мальцев провел всего две смены?
— У Мальцева микротравмы. Не стали форсировать, я его снял с игры.
— Каков статус Зайцева?
— Тренируется, но пока он не с нами, — сказал Жамнов.