Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.44
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.47
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.77
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.55
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
19.11
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
19.11
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Жамнов о 4:2 с «Динамо»: «Делали правильные вещи, пока нам не забили 1-й гол, потом появилась нервозность. Нам не хватает уверенности, наверное»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе в матче против «Динамо» (4:2).

Источник: Спортс"

Бело-голубые забили первый гол на 46-й минуте.

— Хорошая игра, нам нужна была победа. Рад, что мы выиграли.

— Показалось, что не ожидали, что «Динамо» включится в концовке. С чем это связано?

— Думаю, что до того момента, пока нам не забили первый гол, мы делали правильные вещи, но потом появилась нервозность. Наверное, нам не хватает уверенности, начинаем делать вещи, которые не должны делать. Не скажу, что «Динамо» прибавило.

— Почему Мальцев провел всего две смены?

— У Мальцева микротравмы. Не стали форсировать, я его снял с игры.

— Каков статус Зайцева?

— Тренируется, но пока он не с нами, — сказал Жамнов.