Вячеслав Козлов об отставке Кудашова: «Ребята переживали, кто-то расстроился. Когда такое происходит, это накладывает отпечаток на всю команду»

Сегодня «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 2:4. Вчера клуб уволил Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба.
Козлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
— Руководство обозначило вам время работы?
— Нет, с руководством на эту тему не говорили. Через две недели будет совет директоров, мне нужно будет представить план по усилению состава и, если понадобится, тренерского штаба.
— Общались с Кудашовым?
— Да, вчера вечером. Когда такое происходит, это накладывает отпечаток на всю команду. Ребята переживали, кто-то расстроился. Я поговорил с ними, нам надо двигаться дальше с новым штабом.
Общаемся с Алексеем Николаевичем, у нас доброжелательные отношения. Если понадобится, всегда можно обратиться за советом, — сказал Козлов.