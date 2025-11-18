Ротенберг выложил фото с Мальцевым: «Всем добра от легенды “Динамо”. Вместе мы всех победим! ??❤️?»

Мальцев — двукратный олимпийский чемпион, экс-хоккеист «Динамо», а ныне советник гендиректора клуба.
«Всем добра от легенды “Динамо” Александра Николаевича Мальцева.
Вместе мы всех победим! ??❤️?" — написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81.
Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал фотографию с Александром Мальцевым.
Мальцев — двукратный олимпийский чемпион, экс-хоккеист «Динамо», а ныне советник гендиректора клуба.
«Всем добра от легенды “Динамо” Александра Николаевича Мальцева.
Вместе мы всех победим! ??❤️?" — написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81.