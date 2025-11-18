Комтуа об отставке Кудашова: «Это часть спорта, для нас ничего не поменялось. Это своего рода сигнал для команды, мы должны лучше играть “5 на 5”

— В «Динамо» большие перемены. Свой пост покинул главный тренер Алексей Кудашов. Поменялась ли атмосфера в команде?
— Нет, для нас ничего не поменялось. Я трижды переживал смены тренеров за свою карьеру. Такое случается. Это часть спорта.
Но это и своего рода сигнал для нашей команды, мы должны лучше играть в формате «5 на 5».
— Алексей Николаевич приходил с вами попрощаться?
— Да, мы с ним немного виделись. Было небольшое собрание перед его уходом, — сказал Комтуа.
В 1-м матче после отставки Кудашова «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 2:4.