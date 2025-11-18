Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.44
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.49
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.79
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.35
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Комтуа об отставке Кудашова: «Это часть спорта, для нас ничего не поменялось. Это своего рода сигнал для команды, мы должны лучше играть “5 на 5”

Нападающий «Динамо» Максим Комтуа высказался об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба.

— В «Динамо» большие перемены. Свой пост покинул главный тренер Алексей Кудашов. Поменялась ли атмосфера в команде?

— Нет, для нас ничего не поменялось. Я трижды переживал смены тренеров за свою карьеру. Такое случается. Это часть спорта.

Но это и своего рода сигнал для нашей команды, мы должны лучше играть в формате «5 на 5».

— Алексей Николаевич приходил с вами попрощаться?

— Да, мы с ним немного виделись. Было небольшое собрание перед его уходом, — сказал Комтуа.

В 1-м матче после отставки Кудашова «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 2:4.