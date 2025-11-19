Андрей Козырев: «Таблица слишком плотная, ни о чем не говорит. Нам важна наша игра и попадание в плей-офф. Задача такая»

При счете 3:2 в пользу «Северстали» в третьем периоде минчане забили гол, но судьи получили запрос на офсайд и отменили взятие ворот.
На данный момент «Северсталь» набрала 38 очков в 28 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.
— Хорошая командная победа. Хотелось бы отметить профессиональную работу нашего видеотренера. Это ключевой момент матча.
— Обе команды — лидеры на Западе. Несколько лет назад они бились за седьмое-восьмое место. Есть чувство удовлетворения?
— Таблица слишком плотная, ни о чем не говорит. Все меняется, мы не предаем значения. Нам важна наша игра и попадание в плей-офф. Задача такая.
— В первом периоде у вас было три удаления. Почему?
— Сегодня играли с очень сильным организованным соперником, он вынуждал нас удаляться.
— А почему большинство не реализовали?
— Против нас играла классная команда, отличный вратарь. Они не дали нам возможность забить. Не забили при игре «пять на пять». Тоже хорошо, — сказал Козырев.
«Северсталь» выиграла 5 из 6 последних матчей, сегодня — 4:2 с «Динамо» Минск. Команда Козырева идет 3-й на Западе.