Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.44
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.52
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.79
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.64
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.31
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Вячеслав Козлов об отставке Кудашова: «У ребят шок и непонимание, наша задача — вывести их из этого состояния. “Динамо” нужен защитник и центрфорвард, будет разговор с руководством, я это озв

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о трансферных целях клуба.

Сегодня «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 2:4. Вчера клуб уволил Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба. Козлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

— Вы сказали, что игроки огорчились после отставки Кудашова. Можно говорить о том, что команда в эмоциональном кризисе?

— Такие ситуации могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. У ребят шок и непонимание, наша задача — вывести их из этого состояния и двигаться дальше.

— Можете озвучить трансферные цели?

— Нужен защитник и центральный нападающий, будет разговор с руководством, я все это озвучу.

— В ближайшие две недели не планируется вносить изменения в состав тренерского штаба?

— Все возможно, но не так много сейчас хороших свободных специалистов, все при деле.

— Вам нужны изменения в штабе?

— Усиление нужно. Сегодня я готовил и большинство, и собрание проводил (по игре) 5 на 5. На это нужно много времени. А сейчас в хоккее есть тренер по большинству и меньшинству, главный тренер, — сказал Козлов.