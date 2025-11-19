Вячеслав Козлов об отставке Кудашова: «У ребят шок и непонимание, наша задача — вывести их из этого состояния. “Динамо” нужен защитник и центрфорвард, будет разговор с руководством, я это озв

Сегодня «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 2:4. Вчера клуб уволил Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба. Козлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
— Вы сказали, что игроки огорчились после отставки Кудашова. Можно говорить о том, что команда в эмоциональном кризисе?
— Такие ситуации могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. У ребят шок и непонимание, наша задача — вывести их из этого состояния и двигаться дальше.
— Можете озвучить трансферные цели?
— Нужен защитник и центральный нападающий, будет разговор с руководством, я все это озвучу.
— В ближайшие две недели не планируется вносить изменения в состав тренерского штаба?
— Все возможно, но не так много сейчас хороших свободных специалистов, все при деле.
— Вам нужны изменения в штабе?
— Усиление нужно. Сегодня я готовил и большинство, и собрание проводил (по игре) 5 на 5. На это нужно много времени. А сейчас в хоккее есть тренер по большинству и меньшинству, главный тренер, — сказал Козлов.