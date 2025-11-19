Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.79
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.64
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.31
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Ротенберг о КПК: «Параллельно пройдет международный детский турнир “Кубок Первого Канала. Дети”. Такой формат — важная часть нашей системы подготовки»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал, что в Новосибирске пройдет международный детский турнир «Кубок Первого Канала. Дети».

"Кубок Первого канала в Новосибирске! Готовимся к Фестивалю хоккея! В этом году главный зимний турнир пройдет в Новосибирске. Для региона это историческое событие, а для нас — возможность сделать хоккей еще ближе к болельщикам по всей стране.

Наш ждет большой фестиваль хоккея. Кроме главных матче со сборными Беларуси и Казахстана, мы проведем отдельный мини-турнир по хоккею 3×3 — формат, который любят болельщики за обилие шайб и скорость.

Также впервые параллельно пройдет международный детский турнир «Кубок Первого Канала. Дети» с участием лучших команд из России, Беларуси и Казахстана. Такой формат — важная часть нашей системы подготовки, когда дети видят уровень старших, а старшие чувствуют ответственность перед теми, кто идет за ними.

Украшением недели хоккея станет мастер-шоу с участием игроков сборной России — интересные и нестандартные упражнения. Это шанс оценить мастерство хоккеистов с другой стороны и увидеть, как они работают над деталями игры.

И, конечно же, одним из центральных событий станет розыгрыш автомобиля от нашего партнера — группы компаний «РОЛЬФ». Мы готовим насыщенную программу, чтобы жители Новосибирска и болельщики со всей страны получили настоящий праздник хоккея на всю неделю.

Билеты уже в продаже — ждем всех не Фестивале хоккея! До встречи в декабре! ???❤️" — говорится в сообщении в телеграм-канале Ротенберга.