Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.79
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.64
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.31
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Исаков об 1:2 от «Адмирала»: «Мы должны были начать мощнее. Главная проблема и причина — позволили выйти на игру с небольшим недонастроем»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мыслями после матча с «Адмиралом» (1:2 Б).

Источник: Спортс"

— Матч, в котором многое не получилось в самом начале. Нужно у себя спрашивать, почему команда в первом периоде совершает большое количество брака. Расстроил первый гол, быстро пропустили. Мы должны были начать мощнее.

Главная проблема и причина — позволили выйти на игру не то что с шапкозакидательским настроением, но с небольшим недонастроем. Надо готовить себя к тому, что каждая игра — это вызов.

— Вы похожи на интеллигента. Можете с командой перейти грань в общении?

— Если нужно, я могу это сделать.

— Три незасчитанные шайбы после видеопросмотра повлияли на команду?

— Как правило, если шайба раз зашла в ворота, то обязательно еще там побывает.

— Из‑за удалений в третьем периоде овертайм играли в формате «четыре на четыре». Кому это пошло на пользу?

— Необычный момент. При игре «три на три» больше свободного пространства, можно использовать индивидуальные качества. Сложно сказать, на какой команде это сказалось, — сказал Исаков.