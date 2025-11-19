Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.79
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.64
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.31
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Гришин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Матч был хорошим, были атаки туда-обратно, нам удавалось создавать моменты. Но где-то потеряли концентрацию, за что и получили»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча с «Автомобилистом» (3:6).

Источник: Спортс"

— Что произошло в этом матче? Мы не забивали свои моменты и получали шайбы в свои ворота. Мы продолжали играть, не забивали голы. А команда противника свои моменты реализовывала. В этом и была разница.

— Почему даже тайм-аут не смог прервать череду шайб в ваши ворота?

— Чередой пропущенных шайб вы называете только один гол. При счете 4:1 мы взяли тайм-аут, пропустили еще раз. И потом забили в конце второго периода.

Если бы мы не взяли тайм-аут, то голы от «Автомобилиста» продолжились бы. Надо было немного успокоить ребят и сбить наступательный порыв противника.

Понятно, что мы сами побежали в атаку с горячей головой. На самом деле ребята чувствовали, что игра нам дается. Матч был хорошим, мы играли практически без средней зоны. Были атаки туда-обратно, и нам удавалось создавать моменты. Но где-то мы потеряли концентрацию, за что и получили, — сказал Гришин.