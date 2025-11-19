Гришин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Матч был хорошим, были атаки туда-обратно, нам удавалось создавать моменты. Но где-то потеряли концентрацию, за что и получили»

Понятно, что мы сами побежали в атаку с горячей головой. На самом деле ребята чувствовали, что игра нам дается. Матч был хорошим, мы играли практически без средней зоны. Были атаки туда-обратно, и нам удавалось создавать моменты. Но где-то мы потеряли концентрацию, за что и получили, — сказал Гришин.