Василевский отразил 31 из 32 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. Победа — 7-я в последних 9 играх (91,5% сэйвов на отрезке)

31-летний россиянин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.
Победа стала для Василевского 7-й в 14 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,64).
В последних 9 играх — 7 побед при 91,5% сэйвов.
Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:1).
