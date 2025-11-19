Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
2
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.63
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
3
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.85
П2
9.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Василевский отразил 31 из 32 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. Победа — 7-я в последних 9 играх (91,5% сэйвов на отрезке)

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:1).

Источник: Спортс"

31-летний россиянин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

Победа стала для Василевского 7-й в 14 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,64).

В последних 9 играх — 7 побед при 91,5% сэйвов.