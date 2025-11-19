Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
2
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.63
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
3
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.97
П2
12.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Генцел сделал 8-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Нью-Джерси». Он лидер «Тампы» по голам (11) и очкам (20) в этом сезоне

Форвард «Тампы» Джейк Генцел забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:1).

На счету 31-летнего американца стало 20 (11+9) очков в 19 играх в этом сезоне. Он является лидером «Лайтнинг» по голам и очкам в текущем чемпионате.

Хет-трик стал для Генцела 8-м за карьеру в рамках регулярок лиги. В составе «Тампы» — 3-м.