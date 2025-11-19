Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
2
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.60
П2
8.25
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
2
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.50
П2
17.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.22
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2

Бедард сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари». У него 13+16 в 19 играх — делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги и 2-е в гонке снайперов

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2) и был признан первой звездой встречи.

Хет-трик стал для 20-летнего канадца вторым в сезоне и за карьеру в лиге.

В 19 играх в текущем сезоне на счету Бедарда стало 29 (13+16) очков при полезности «+10».

Первый номер драфта-2023 делит третье место в гонке бомбардиров с первым номером драфта-2024 Макклином Селебрини (29 очков в 20 играх, 12+17).

Их опережают Нэтан Маккиннон («Колорадо», 33 очка в 19 играх, 14+19) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 30 в 21, 9+21).

Кроме того, Бедард делит 2-е место в гонке снайперов лиги с группой игроков. Лидирует Маккиннон (14 шайб).