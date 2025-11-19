Бедард сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари». У него 13+16 в 19 играх — делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги и 2-е в гонке снайперов

Хет-трик стал для 20-летнего канадца вторым в сезоне и за карьеру в лиге.
В 19 играх в текущем сезоне на счету Бедарда стало 29 (13+16) очков при полезности «+10».
Первый номер драфта-2023 делит третье место в гонке бомбардиров с первым номером драфта-2024 Макклином Селебрини (29 очков в 20 играх, 12+17).
Их опережают Нэтан Маккиннон («Колорадо», 33 очка в 19 играх, 14+19) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 30 в 21, 9+21).
Кроме того, Бедард делит 2-е место в гонке снайперов лиги с группой игроков. Лидирует Маккиннон (14 шайб).