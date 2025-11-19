Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
3
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
92.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.58
П2
19.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.22
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2

Нюландер отправил шайбу в свои ворота на 1-й минуте матча с «Сент-Луисом». На последней минуте овертайма он принес «Торонто» победу и стал 1-й звездой

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер отметился голами в свои и в чужие ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

На 1-й же минуте матча швед неудачно сыграл клюшкой по летевшей перед воротами «Лифс» шайбе. Гол был записан на форварда «блюзменов» Нэтана Уокера.

На последней минуте овертайма Нюландер забросил победную шайбу и был признан первой звездой встречи.