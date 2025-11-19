Ричмонд
Аскаров отразил 24 из 26 бросков «Юты» и стал 2-й звездой матча. Победа — 5-я в последних 6 играх (95,9% сэйвов на отрезке)

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (3:2 ОТ).

23-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков и был назван второй звездой встречи.

Победа стала для Ярослава 6-й в 12 играх в сезоне (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,99) и 5-й — в последних 6 играх (95,9% сэйвов на отрезке).