Панарин набрал очки в 5-м матче подряд — 0+1 с «Вегасом». У него 2+7 на отрезке и 19 баллов в 21 игре в сезоне

На счету 34-летнего россиянина стало 19 (5+14) очков в 21 игре в сезоне при полезности «минус 1». Текущая результативная серия — 5 матчей (2+7 на отрезке).
Сегодня Панарин (20:21, «+1») также отметился 1 броском в створ и допустил 2 потери.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3).
На счету 34-летнего россиянина стало 19 (5+14) очков в 21 игре в сезоне при полезности «минус 1». Текущая результативная серия — 5 матчей (2+7 на отрезке).
Сегодня Панарин (20:21, «+1») также отметился 1 броском в створ и допустил 2 потери.