Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.25
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Панарин набрал очки в 5-м матче подряд — 0+1 с «Вегасом». У него 2+7 на отрезке и 19 баллов в 21 игре в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3).

На счету 34-летнего россиянина стало 19 (5+14) очков в 21 игре в сезоне при полезности «минус 1». Текущая результативная серия — 5 матчей (2+7 на отрезке).

Сегодня Панарин (20:21, «+1») также отметился 1 броском в створ и допустил 2 потери.