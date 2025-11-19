Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.23
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.25
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Малкин об этом сезоне в НХЛ: «Я настроился получать удовольствие. Если он последний — ничего страшного. Если получится подписать еще на год-два — будет замечательно»

39-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свою результативность на старте сезона НХЛ.

Источник: Спортс"

Он набрал 23 (5+18) очка в 19 матчах текущего регулярного чемпионата. Этот сезон — последний по действующему контракту.

"Я, наверное, настроился перед началом регулярки: если это последний сезон, надо получать удовольствие. Не обращать внимания на негатив, на какие-то негативные статьи про меня, про обмены. Просто прихожу на тренировки — получаю удовольствие.

Если будет последний сезон — ничего страшного. Если получится хорошо отыграть и подписать еще на один или два года — то будет замечательно", — сказал Малкин.

Малкин об НХЛ: «Хочу закончить карьеру в “Питтсбурге” — я люблю город и болельщиков. История Маршанда красивая, но так складывается не у всех».

