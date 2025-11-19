Малкин об этом сезоне в НХЛ: «Я настроился получать удовольствие. Если он последний — ничего страшного. Если получится подписать еще на год-два — будет замечательно»

Он набрал 23 (5+18) очка в 19 матчах текущего регулярного чемпионата. Этот сезон — последний по действующему контракту.
"Я, наверное, настроился перед началом регулярки: если это последний сезон, надо получать удовольствие. Не обращать внимания на негатив, на какие-то негативные статьи про меня, про обмены. Просто прихожу на тренировки — получаю удовольствие.
Если будет последний сезон — ничего страшного. Если получится хорошо отыграть и подписать еще на один или два года — то будет замечательно", — сказал Малкин.
Малкин об НХЛ: «Хочу закончить карьеру в “Питтсбурге” — я люблю город и болельщиков. История Маршанда красивая, но так складывается не у всех».