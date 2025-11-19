Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.23
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.28
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
20.11
Вашингтон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.39
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
20.11
Баффало
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Карбери об игре Овечкина с Макмайклом и Строумом: «Они забили “Лос-Анджелесу”, и у них “плюс 1” в полезности. “Вашингтон” надолго сохранит некоторые звенья, думаю»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру звена с Александром Овечкиным против «Лос-Анджелеса» (2:1). В этом матче российский форвард выходил с Диланом Строумом и Коннором Макмайклом.

Источник: Спортс"

«Они забили “Лос-Анджелесу” и остались с плюсом в полезности. У них были непростые смены, но в конце игры у них “плюс 1”.

Думаю, мы сможем сохранить некоторые звенья вместе на довольно продолжительное время.

Когда вы меняете сочетания, то следите за тем, есть ли между ними химия. У вас есть один-два матча, но вы действительно хотите увидеть ее, пока не дойдет до третьей и четвертой игр.

Тройка Протас — Сурдиф — Уилсон начинает подходить к этой точке", — сказал Карбери.

Как мы росли и менялись под карьеру Овечкина.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше