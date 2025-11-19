Карбери об игре Овечкина с Макмайклом и Строумом: «Они забили “Лос-Анджелесу”, и у них “плюс 1” в полезности. “Вашингтон” надолго сохранит некоторые звенья, думаю»

«Они забили “Лос-Анджелесу” и остались с плюсом в полезности. У них были непростые смены, но в конце игры у них “плюс 1”.
Думаю, мы сможем сохранить некоторые звенья вместе на довольно продолжительное время.
Когда вы меняете сочетания, то следите за тем, есть ли между ними химия. У вас есть один-два матча, но вы действительно хотите увидеть ее, пока не дойдет до третьей и четвертой игр.
Тройка Протас — Сурдиф — Уилсон начинает подходить к этой точке", — сказал Карбери.
Как мы росли и менялись под карьеру Овечкина.
