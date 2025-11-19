Ричмонд
20.11
Вашингтон
:
Эдмонтон
П1
2.30
X
4.35
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
20.11
Баффало
:
Калгари
П1
2.02
X
4.54
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
20.11
Миннесота
:
Каролина
П1
3.40
X
4.51
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
20.11
Анахайм
:
Бостон
П1
1.93
X
4.66
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, “Локомотив” полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру команды в матче с «Шанхай Дрэгонс» (3:4 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ. Железнодорожники пропустили две шайбы за 5 минут до конца 3-го периода.

Источник: Спортс"

— Мы провели два отличных периода, после которых счет по броскам был 31:5. Мы полностью контролировали ход матча, а во втором перерыве говорили, что нужно принимать правильные решения с шайбой, играть просто и дисциплинированно. Но вся концентрация вылетела в окно в третьем периоде. Мы допускали очень много ошибок, хватали невынужденные удаления. Потеряли контроль над своими действиями. Жаль, что наши болельщики ушли домой печальными. — Когда такая разница бросков в вашу пользу, но команда проигрывает — чем это можно объяснить? Только ли это игра вратаря соперника, который был на высоте?

— Тут комбинация факторов. Да, Патрик Рыбар играл здорово, сделал много важных сэйвов. В то же время нам не было нужды хватать первое удаление. Это привело к первому голу в большинстве в наши ворота. Второй гол, который забили нам — это потеря шайбы. Третий гол — плохо прочитали ситуацию. Мы полностью перестали делать правильные решения и потеряли контроль над игрой. Никаких оправданий нам быть не может. Мы ведь вели в счете…

— Егор Сурин забил, сделав счет 3:1 после шайбы Меркли. Почему не хватило сил, чтобы дожать соперника в этот момент?

— Очень хороший вопрос. Хотел бы я знать ответ! Мы продолжали хорошо атаковать, но сделали несколько ключевых обрезов, приняли неправильные решения. Соперник сравнял счет, а в овертайме мы тоже владели шайбой, создали несколько моментов. Но «Шанхай» провел одну атаку, и они забили немного курьезный гол.

— Что вы говорите игрокам «Локомотива», когда разбираете такие голы, как второй и третий у гостей, когда ребята просто смотрят и все позволяют сопернику?

— Завтра мы разберем видео и вернемся к этим эпизодам. Но потери, неправильные решения — то, что преследует нас в последних трех‑четырех матчах. Большую часть игры мы действуем без ошибок, но потом случаются такие голы, — сказал Хартли.