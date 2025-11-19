Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, “Локомотив” полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»

— Мы провели два отличных периода, после которых счет по броскам был 31:5. Мы полностью контролировали ход матча, а во втором перерыве говорили, что нужно принимать правильные решения с шайбой, играть просто и дисциплинированно. Но вся концентрация вылетела в окно в третьем периоде. Мы допускали очень много ошибок, хватали невынужденные удаления. Потеряли контроль над своими действиями. Жаль, что наши болельщики ушли домой печальными. — Когда такая разница бросков в вашу пользу, но команда проигрывает — чем это можно объяснить? Только ли это игра вратаря соперника, который был на высоте?