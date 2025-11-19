Ричмонд
Галлан о 4:3 с «Локомотивом»: «Соперник был сильнее в двух периодах. А в третьем “Шанхай” нашел свои моменты, как раз с игрой в большинстве»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал, как команде удалось переломить ход встречи с «Локомотивом» (4:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Шанхай» отыграл две шайбы в концовке 3-го периода и перевел игру в овертайм, где победный гол забил Кевин Лабанк.

— В первых двух периодах мы старались догнать «Локомотив», оказать сопротивление. У нас это не совсем получалось. «Локомотив» был сильнее в двух периодах. А в третьем мы нашли свои моменты, как раз с игрой в большинстве — и смогли сравнять счет.

Сегодня мы победили очень сильного соперника. Мы одержали очень важную победу. У нас был достаточно непростой выезд. Мы очень рады, что сегодня смогли забрать два очка.

— В двух периодах ваша команда нанесла лишь пять бросков в створ ворот. За счет чего удалось прибавить в третьем периоде и переломить ход игры?

— Мы много говорили о том, что нужно заходить в зону соперника, больше бросать по воротам. Но «Локомотив» очень сильно играет в обороне. В этом смысле они создавали нам проблемы. Считаю, что мы недостаточно много бросали по воротам. Поэтому был такой результат до какого‑то момента.

Затем мы начали прибавлять по броскам, сработало большинство. После этого игра немного изменила свой ход. Так мы и прибавили в третьем периоде, — сказал Галлан.