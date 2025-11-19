Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20.11
Вашингтон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.35
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
20.11
Баффало
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.54
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
20.11
Миннесота
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.51
П2
1.89
Хоккей. НХЛ
20.11
Анахайм
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.66
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Козлов об 1:2 с «Сочи»: «Салават» подвела дисциплина, шесть удалений — это очень много. И они были невынужденными, не сказать, что соперник нас сильно душил"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о проблемах команды после 1:2 с «Сочи» в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Очень много было удалений сегодня. Не было целостности игры, не было ритма. Хорошо, что ребята здорово действовали в меньшинстве, держали нас в игре. Но дисциплина нас сегодня подвела.

— Два нарушения численного состава, дважды нарушил правила Василевский. Почему было так много удалений? — Я согласен, что‑то у нас идет плохая тенденция в последних матчах. Мы очень много удаляемся. Будем работать в этом направлении. Это все нарушает. Те, кто не играет в меньшинстве — они сидят на лавке. А ведь это ребята, которые могут создавать в атаке. Когда мы зарабатываем удаления, то хотелось бы видеть реализацию и большинство. Но шесть удалений — это очень много. Тем более они были невынужденными, и не сказать, что «Сочи» нас сильно душил, и что мы вынужденно удалялись. Да, дисциплина нас подвела.

— Прокомментируйте дебют вратаря Ильи Коновалова.

— Он давно не играл. Для первого матча — неплохо.

— По‑прежнему у «Салавата Юлаева» не работает большинство. Почему бы не поставить Александра Жаровского в первую спецбригаду?

— Когда ребята не забивают большинство, то хочется там все переставить. Но не хочется делать резкие движения. После игры неправильно говорить что‑то на эмоциях. Но в таких матчах большинство имеет огромное значение. Это заставляет задуматься и искать какие‑то варианты.

— Вы говорили о том, что Григорий Панин получил сотрясение мозга в прошлом матче. Почему вы сейчас поставили его в состав?

— Григорий сказал, что он готов. И когда капитан так говорит, то он играет.

— Первый матч с 8 октября провел Петр Хохряков. Как он вам показался?

— Он давно не играл. Его нужно было заводить. В принципе неплохо, двигался. Движение было хорошим.

— Почему вы теряете очки с теми командами, которые тоже бьются за место в плей‑офф? Это же ваши конкуренты.

— Плохо, что мы теряем очки. И я недоволен тем, что дисциплина сегодня нас подвела. О недонастрое нет речи. Но не было ритма — и того, чтобы я крутил эти четыре пятерки. Когда ребята сидят, то они потом выходят с лавки, начинают форсировать, делать что‑то лишнее. От этого ломается целостность, пропадает уверенность, — сказал Козлов.