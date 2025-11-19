Козлов об 1:2 с «Сочи»: «Салават» подвела дисциплина, шесть удалений — это очень много. И они были невынужденными, не сказать, что соперник нас сильно душил"

— Два нарушения численного состава, дважды нарушил правила Василевский. Почему было так много удалений? — Я согласен, что‑то у нас идет плохая тенденция в последних матчах. Мы очень много удаляемся. Будем работать в этом направлении. Это все нарушает. Те, кто не играет в меньшинстве — они сидят на лавке. А ведь это ребята, которые могут создавать в атаке. Когда мы зарабатываем удаления, то хотелось бы видеть реализацию и большинство. Но шесть удалений — это очень много. Тем более они были невынужденными, и не сказать, что «Сочи» нас сильно душил, и что мы вынужденно удалялись. Да, дисциплина нас подвела.