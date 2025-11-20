Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.35
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.54
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.53
П2
1.91
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.66
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

«В “Сибири” будет Бабенко со следующего сезона». Шевченко о главном тренере клуба

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, кто будет главным тренером «Сибири» в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

«В “Сибири” будет Бабенко со следующего сезона», — заявил Шевченко.

Ранее 47-летний Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.

«Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова идет на последнем, 11-м месте в таблице Востока.