«В “Сибири” будет Бабенко со следующего сезона». Шевченко о главном тренере клуба

«В “Сибири” будет Бабенко со следующего сезона», — заявил Шевченко.
Ранее 47-летний Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.
«Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова идет на последнем, 11-м месте в таблице Востока.
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко рассказал, кто будет главным тренером «Сибири» в следующем сезоне.
«В “Сибири” будет Бабенко со следующего сезона», — заявил Шевченко.
Ранее 47-летний Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.
«Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова идет на последнем, 11-м месте в таблице Востока.