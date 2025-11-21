Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.47
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.45
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.79
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.50
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.28
X
4.48
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Никитин о 2:5 от «Динамо» Минск: «Мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего 1-го периода начало 2-го было невнятным, это повлияло на исход»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча с минским «Динамо» (2:5).

— Минск с победой. Тяжело такие матчи комментировать, конечно. Наверное, мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего первого периода начало второго было невнятным. Это повлияло на исход матча.

— Что конкретно не получилось в начале второго периода, и можете ли объяснить решение по смене голкипера?

— Пропустили, поэтому дали Димке возможность перезагрузиться. Вышел Саня играть. Уже надо было команду встряхивать. В принципе получилось, команда правильно среагировала, и в третьем периоде мы имели шансы, но, к сожалению, есть нюансы, которые не дают нам доделывать дело.

— В третьем периоде ЦСКА перебросал минское «Динамо», но в то же время у хозяев очень много блокированных бросков. На ваш взгляд, больше сыграла тут самоотверженность «Динамо» в обороне, или вам чего‑то конкретного не хватило для гола?

— Для гола не хватило забросить шайбу. Конечно, это самоотверженная команда, и сейчас она тоже сыграла самоотверженно. Хладнокровия не хватило, может. Ну и вратарь неплохо сыграл, — сказал Никитин.

ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей, команда Никитина идет 8-й на Западе. У «Динамо» Минск 4 победы в 5 играх.