Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.47
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.45
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.79
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.50
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.28
X
4.48
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Исаков про неделю до следующего матча: «Эти каникулы нам нужны. В последних играх физическое состояние “Торпедо” оставляло желать лучшего»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мыслями после игры против «Спартака» (4:3).

Источник: Спортс"

17-летний нападающий «Торпедо» Виктор Федоров забил свой первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом матче. Его шайба стала победной.

Следующая игра «Торпедо» пройдет 28 ноября.

— Достаточно яркий матч. Много событий произошло на площадке. Довольны, что довели его до победы. Будет много времени, чтобы набраться сил.

Нелогичный матч? С одной стороны, можно согласиться. Вроде какая-то ошибка со стороны соперника, и мы забиваем. Здесь тонкая грань. Хочу поздравить Виктора Федорова. Победная шайба в матче, отличный дебют.

— При счете 2:2 два защитника шли вперед. Это было такое указание?

— Это взаимозаменяемость. В позиционной атаке все меняются местами.

— Решение по Артамонову, который перешел в «Нефтехимик», как было принято?

— Мы тяжело принимали это решение. Последние полгода работали, но что-то не получалось. Сезон на сезон не похож. Немного не пошло у него. Прорабатывалось все, но не нашли возможности сдвинуть все с мертвой точки.

Я перед отъездом поговорил с ним. Мы пожелали ему удачи, чтобы он вернулся на тот уровень, который был в прошлом сезоне.

— Что с Летуновым?

— Пока преждевременно говорить о его состоянии.

— Неделя до матча с минским «Динамо». Это в плюс или минус?

— Эти каникулы нам нужны. В последних матчах физическое состояние команды оставляло желать лучшего.

— Был с августа у вас хотя бы один выходной?

— Да, один точно запомнил. Завтра думаю точно будет точно такой же, — сказал Исаков.