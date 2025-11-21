Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.47
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.45
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.79
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.50
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.28
X
4.48
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Андриевский на вопрос о возвращении Гальченюка на пост тренера: «Руководство “Амура” выложило всю информацию в интернет. Можете там все прочитать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский подвел итоги матча с «Трактором» (6:4).

Источник: Спортс"

— Хороший первый период у нас получился, была хорошая реализация моментов. К сожалению, во втором периоде нас немного подкосили удаления, мы стали неправильно играть.

Свалились на индивидуальную игру, инициатива перешла к «Трактору». Пришлось героически ловить шайбу на себя, играть в зоне обороны. Хорошо, что все-таки выиграли. Забив пять голов на выезде, я считаю, команда должна побеждать.

— Три гола в первом периоде забило ваше четвертое звено. Они герои?

— Я бы не сказал, что они четвертые. Но то, что они проделали хорошую работу — факт. И голы стали за это вознаграждением.

— У вас приставка «и.о.» Это значит, что на пост главного тренера вернется Александр Гальченюк-старший?

— Руководство клуба выложило всю информацию в интернет. Вы можете там все прочитать. А у вас нет вопросов по игре? Обратитесь к руководству, — сказал Андриевский.

Напомним, 1 ноября «Амур» сообщил, что у главного тренера команды Александра Гальченюка диагностирована острая вирусная инфекция. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андриевский.