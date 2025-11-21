Люзенков о прерванной серии из 13 поражений: «Ликования нет. Ребята понимают, что сезон идет дальше и мы сделали лишь один шажочек»

— Расскажу о своих эмоциях, на последней минуте я смотрел на табло и считал эти секунды. Но, к сожалению, не хватило трех секунд, чтобы выиграть в основное время. Но после этого тут же посмотрел в глаза ребят, все были уверены, что мы можем зацепиться в овертайме или серии буллитов.