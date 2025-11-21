Максим Комтуа: «Я играл как дерьмо последние несколько матчей. У меня не было той энергии, что в прошлом году. Мне нужно быть лучше, помогать “Динамо”

Форвард забил гол в этой игре.
"Мы хорошо начали, но пропустили дурацкие голы. В конце концов, нам удалось отыграться. Очень тяжело отыграться, когда ты постоянно уступаешь в счете.
Последние несколько матчей я играл как дерьмо. Здорово, что сегодня мне удалось перевести игру в овертайм.
Мы здорово выглядели в формате шесть на пять: хорошо бросали, создавали моменты. У меня в последнее время не было той энергии, что в прошлом году. Мне нужно быть лучше, нужно помогать команде. Мы должны начать снова выигрывать", — сказал Комтуа.