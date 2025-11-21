Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
П1
1.95
X
4.59
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Сиэтл
П1
2.35
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Рейнджерс
П1
1.87
X
4.79
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
П1
2.50
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Оттава
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
П1
2.93
X
4.50
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
П1
3.28
X
4.48
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

Максим Комтуа: «Я играл как дерьмо последние несколько матчей. У меня не было той энергии, что в прошлом году. Мне нужно быть лучше, помогать “Динамо”

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа высказался о своей игре в матче против «Сибири» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

Форвард забил гол в этой игре.

"Мы хорошо начали, но пропустили дурацкие голы. В конце концов, нам удалось отыграться. Очень тяжело отыграться, когда ты постоянно уступаешь в счете.

Последние несколько матчей я играл как дерьмо. Здорово, что сегодня мне удалось перевести игру в овертайм.

Мы здорово выглядели в формате шесть на пять: хорошо бросали, создавали моменты. У меня в последнее время не было той энергии, что в прошлом году. Мне нужно быть лучше, нужно помогать команде. Мы должны начать снова выигрывать", — сказал Комтуа.