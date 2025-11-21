Ричмонд
«Миннесота» внесла Тарасенко в список травмированных. У форварда повреждение нижней части тела

«Миннесота» поместила нападающего Владимира Тарасенко в список травмированных из-за повреждения нижней части тела.

Источник: Спортс"

Россиянин внесен в список задним числом — с 14 ноября. 20 ноября Тарасенко попал в заявку на матч НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б), но на лед не вышел.

В 18 играх текущего сезона на его счету 10 (2+8) очков.