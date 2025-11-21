Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
0
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.30
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер
2
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.75
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
2
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.15
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.75
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
1
:
Вегас
3
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.65
П2
1.18
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

У Овечкина 33 хет-трика в регулярках НХЛ — обогнал Эспозито и делит 4-е место в истории с Бреттом Халлом. В топ-3 — Гретцки (50), Лемье (40) и Босси (39)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).

На его счету 40-летнего россиянина стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8».

Матч с 3 заброшенными шайбами стал для Овечкина первым в текущем сезоне и 33-м за карьеру в рамках регулярок лиги.

По числу таких игр Александр обогнал Фила Эспозито (32) и делит 4-е место в истории с Бреттом Халлом.

Чаще по 3 или более шайб за игру забрасывали Уэйн Гретцки (50 раз), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше