У Овечкина 33 хет-трика в регулярках НХЛ — обогнал Эспозито и делит 4-е место в истории с Бреттом Халлом. В топ-3 — Гретцки (50), Лемье (40) и Босси (39)

На его счету 40-летнего россиянина стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8».
Матч с 3 заброшенными шайбами стал для Овечкина первым в текущем сезоне и 33-м за карьеру в рамках регулярок лиги.
По числу таких игр Александр обогнал Фила Эспозито (32) и делит 4-е место в истории с Бреттом Халлом.
Чаще по 3 или более шайб за игру забрасывали Уэйн Гретцки (50 раз), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше