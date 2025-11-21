Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярках НХЛ без учета шайб в пустые ворота — 840 против 838

40-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), поразив ворота Сэма Монтембо и сменившего его Якуба Добеша, а затем добавив гол в пустые ворота.
На счету лучшего снайпера в истории регулярок лиги стало 907 шайб — из них 840 были заброшены вратарям и 67 в пустые ворота.
Таким образом, россиянин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по числу голов без учета шайб в пустые ворота (894 всего, 838 — вратарям, 56 — в пустые).
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.
