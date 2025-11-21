Ричмонд
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярках НХЛ без учета шайб в пустые ворота — 840 против 838

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ без учета шайб, заброшенных в пустые ворота.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), поразив ворота Сэма Монтембо и сменившего его Якуба Добеша, а затем добавив гол в пустые ворота.

На счету лучшего снайпера в истории регулярок лиги стало 907 шайб — из них 840 были заброшены вратарям и 67 в пустые ворота.

Таким образом, россиянин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по числу голов без учета шайб в пустые ворота (894 всего, 838 — вратарям, 56 — в пустые).

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
