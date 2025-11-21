Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
2
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
5.63
X
1.53
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Даллас
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.49
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.30
П2
31.00
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Овечкин — 6-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Хоу, Бьюсику, Селянне, Лидстрему и Ягру

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).

Россиянин стал 6-м игроком в истории лиги, кому удалось забросить 3 шайбы в одном матче регулярки в возрасте 40 или более лет.

Он присоединился к Горди Хоу (3 хет-трика, последний из них — в 41 год в ноябре 1969 года), Джонни Бьюсик (2, второй — в 40 лет в марте 1976-го), Никласу Лидстрему (1 в 40 лет в декабре 2010-го), Теему Селянне (1 в 40 лет в марте 2011-го) и Яромиру Ягру (1 в 42 года в январе 2015-го).

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
