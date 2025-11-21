Овечкин — 6-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Хоу, Бьюсику, Селянне, Лидстрему и Ягру

Россиянин стал 6-м игроком в истории лиги, кому удалось забросить 3 шайбы в одном матче регулярки в возрасте 40 или более лет.
Он присоединился к Горди Хоу (3 хет-трика, последний из них — в 41 год в ноябре 1969 года), Джонни Бьюсик (2, второй — в 40 лет в марте 1976-го), Никласу Лидстрему (1 в 40 лет в декабре 2010-го), Теему Селянне (1 в 40 лет в марте 2011-го) и Яромиру Ягру (1 в 42 года в январе 2015-го).
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.
