Овечкин вступил в стычку с Андерсоном в матче с «Монреалем». Игроки обменялись ударами клюшкой, до драки дело не дошло

Эпизод произошел в концовке первого периода. Сначала 40-летний россиянин и 31-летний канадец начали толкаться у ворот «Канадиенс».
Затем форвард «Монреаля» ударил Овечкина клюшкой, Александр ударил в ответ. В эпизод вмешались лайнсмены, поэтому до драки дело не дошло, но состоялась небольшая потасовка с участием других игроков команд.
По итогам эпизода Овечкин и Андерсон получили малые штрафы за удары клюшкой.
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.
