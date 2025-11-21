Ричмонд
Овечкин — 3-й игрок в истории НХЛ с голевой серией из 4 матчей в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Прентайсу и Ягру

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).

40-летний россиянин продлил голевую серию до 4 игр (6 шайб на отрезке). Всего в сезоне у него 10 голов в 21 игре.

Овечкин стал 3-м игроком в истории лиги, кому удалось выдать серию из 4 подряд матчей с заброшенными шайбами в возрасте 40 или более лет.

Он присоединился к Дину Прентайсу (2 серии из 4 игр в 40 лет, 1972/73, «Миннесота») и Яромиру Ягру (2 серии из 4 игр в 40 лет, 2012/13, «Даллас»).

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки — 32 шайбы.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше