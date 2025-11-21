Маккиннон набрал 2+1 в матче с «Рейнджерс» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 4 очков. У него 36 баллов в 20 играх — за 20 лет лишь у Драйзайтля и Макдэвида было больше на&n

На счету 30-летнего канадца стало 36 (16+20) очков в 20 играх. За последние 20 лет на таком отрезке сезона больше баллов набирали только Леон Драйзайтль (2021/22, «Эдмонтон», 40) и Коннор Макдэвид (2020/21, «Эдмонтон», 37).