Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

Маккиннон набрал 2+1 в матче с «Рейнджерс» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 4 очков. У него 36 баллов в 20 играх — за 20 лет лишь у Драйзайтля и Макдэвида было больше на&n

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3), став первой звездой.

На счету 30-летнего канадца стало 36 (16+20) очков в 20 играх. За последние 20 лет на таком отрезке сезона больше баллов набирали только Леон Драйзайтль (2021/22, «Эдмонтон», 40) и Коннор Макдэвид (2020/21, «Эдмонтон», 37).

Маккиннон здесь делит 3-е место с 4 игроками, набиравшими по 36 очков — Даниэлем Альфредссоном (2005/06, «Оттава»), Петером Форсбергом (2005/06, «Филадельфия») и теми же Драйзайтлем (2019/20) и Макдэвидом (2021/22).

В гонке бомбардиров в текущем сезоне Нэтан увеличил отрыв от идущего вторым Макдэвида (32 балла в 23 играх, 9+23) до 4 баллов. На третьем месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (31 в 21, 13+18).