Овечкин забил 185-му вратарю в НХЛ — Добешу из «Монреаля». Капитан «Вашингтона» обновил рекорд лиги

Один из голов он забил чешскому вратарю Якубу Добешу, который стал 185-м голкипером, пропустившим от Овечкина в играх регулярки.
40-летний нападающий обновил рекорд лиги, который установил в январе 2025 года. Напомним, второе место занимает Яромир Ягр (забивал 178 вратарям).
Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума — он был неудержим».
