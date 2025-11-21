Каменский об Овечкине: «Великий игрок, рекордсмен и истинный патриот. Он набрал отличную форму — мы все следим и переживаем»

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4). В шести последних играх на его счету 10 (7+3) очков.
"Овечкин и не должен нас перестать удивлять. Он великий игрок, рекордсмен и истинный патриот своей родины. Дай бог, чтобы и дальше радовал нас всех своими бомбардирскими сериями, мы все за него переживаем и следим.
Хочется пожелать ему дальнейших успехов и здоровья. Он большой молодец, набрал отличную форму. Так держать!" — сказал Каменский.
Овечкин — в топ-10 бомбардиров в истории! А кто выше него?
