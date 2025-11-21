Овечкин — 2-й в истории НХЛ по голам на первой минуте матчей регулярки НХЛ — 13. Он сравнялся с Мессье, лидирует Кросби — 15 шайб

Одну из шайб он забросил на первой минуте игры. Это 13-й такой гол у Овечкина за карьеру в регулярках.
Российский форвард сравнялся с Марком Мессье и вышел на второе место в истории НХЛ по данному показателю. Лидирует Сидни Кросби — 15 шайб на первой минуте матча.
Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.
