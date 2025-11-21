Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
1
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.85
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.72
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
22.11
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.38
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2

Плющев о хет-трике Овечкина: «Он и должен забивать, выполнять свою работу. В начале сезона Александр не мог реализовать потенциал из-за травмы»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результативность Александра Овечкина и возможное завершение его карьеры.

Капитан «Вашингтона» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4). На его счету стало 20 (10+10) баллов за 21 игру.

Текущий сезон является последним по действующему контракту для 40-летнего форварда.

"Он и должен забрасывать шайбы. Он уже не тот, кто должен сидеть на лавке. Он выполняет свою работу: иногда очень хорошо, иногда просто хорошо, иногда — не очень. Все нормально.

Хоккей — контактная, травмоопасная игра. В начале сезона он получил травму и не мог сразу реализовать свой потенциал. Поэтому факторов много.

Он сам решит, когда, что и как, с учетом всего, что вокруг него происходит. И общественное мнение здесь, наверное, на втором плане — главным будет его собственное решение и решение его семьи", — отметил Плющев.

Овечкин — 2-й в истории НХЛ по голам на первой минуте матчей регулярки НХЛ — 13. Он сравнялся с Мессье, лидирует Кросби — 15 шайб.

