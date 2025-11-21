Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
2
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.25
П2
37.00
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.74
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.33
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
22.11
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.35
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.57
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2

Губерниев о хет-трике Овечкина: «Сбивать самолеты противника — не подвиг, а обязанность истребителя. Не удивлен его результативной игре»

Телеведущий Дмитрий Губерниев фразой из фильма «В бой идут одни “старики” отреагировал на хет-трик Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего Овечкина 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

«Сбивать самолеты противника — это не подвиг, а, так сказать, обязанность истребителя», как говорил Быков в известном фильме. Александр в самом расцвете сил, и не надо даже смотреть в паспорт. Он способен отыграть на этом уровне еще несколько лет.

Начало сезона получилось натужным, было понятно, что он провел много времени в России, занимался другими делами, плюс были травмы. Так что при отсутствии проблем со здоровьем и с набором формы Александр будет показывать свой уровень. Так что не удивлен его результативной игре", — сказал Губерниев.

? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые — сразу гол.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше