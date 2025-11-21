Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.74
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.38
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.11
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.39
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.57
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Крикунов об Овечкине: «До 1000 голов долго играть надо, за сезон он не забьет столько. 940−950 забросит, думаю»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы Александра Овечкина забить 1000 голов в регулярках НХЛ.

Источник: Спортс"

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. В игре с «Монреалем» (8:4) капитан «Вашингтона» сделал хет-трик. На данный момент на его счету 907 голов в регулярках.

"До 1000 долго играть надо. Вернется, наверное, сюда в следующем году. А за сезон он сто процентов не забьет столько.

Думаю, 940−950 по стандарту забросит", — сказал Крикунов.

? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые — сразу гол.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше