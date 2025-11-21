Крикунов об Овечкине: «До 1000 голов долго играть надо, за сезон он не забьет столько. 940−950 забросит, думаю»

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. В игре с «Монреалем» (8:4) капитан «Вашингтона» сделал хет-трик. На данный момент на его счету 907 голов в регулярках.
"До 1000 долго играть надо. Вернется, наверное, сюда в следующем году. А за сезон он сто процентов не забьет столько.
Думаю, 940−950 по стандарту забросит", — сказал Крикунов.
? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.
Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые — сразу гол.