Дэйли о хет-трике Овечкина в 40 лет: «Ничего из того, что делает Алекс, меня больше не удивляет»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о хет-трике Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

— Александр Овечкин оформил хет-трик в 40 лет. Скажите, вы удивлены этому?

— Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет, — сказал Дэйли.

? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые — сразу гол.

