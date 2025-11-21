Дэйли о хет-трике Овечкина в 40 лет: «Ничего из того, что делает Алекс, меня больше не удивляет»

Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.
— Александр Овечкин оформил хет-трик в 40 лет. Скажите, вы удивлены этому?
— Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет, — сказал Дэйли.
? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.
Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые — сразу гол.
