Шуми Бабаев: «Пиво нужно возвращать на арены, можно и более крепкие напитки. Продажа алкоголя поможет наполнить бюджеты клубов»

Это есть во всем мире. Ты приходишь на игру НХЛ — там продают и более крепкие напитки, чем пиво. Там ты можешь платить за алкоголь определенными картами — это защищает от его продажи несовершеннолетним. Там есть зоны, где можно пить алкоголь, чтобы алкоголь не тащили на трибуны.