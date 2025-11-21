Дыняк о «Шанхае»: «У меня только драки были в матчах с ними. Много канадцев в составе, которые играют в агрессивный хоккей с обилием бросков»

В следующей игре, 23 ноября, «Ак Барс» сыграет против «Шанхая».
— С первых минут команды довольно агрессивно начали матч, хорошая битва?
— Да, для нас получилась хорошая игра. Победили — это самое главное.
— В прошлом матче мы забили, сопернику пришлось догонять. Сегодня рисунок игры был немного иным, что стало переломным?
— У нас есть мастеровитые ребята, которые в нужный момент забили трудовые голы. Гришка [Григорий Денисенко] хорошо попал, сделал счет 2:1, а потом забили в пустые ворота.
— Произошла небольшая перетасовка звеньев — это чувствовалось?
— И с Дмитрием Кателевским, и с Бровой [Артур Бровкин] мы ранее уже играли — все нормально. Решили вернуться в старое русло. Может быть, в чем-то это сыграло определяющую роль (улыбается).
— Впереди игра в Санкт-Петербурге, новая команда. Есть особые чувства?
— Нет, мы же играем против «Шанхайских Драконов», у меня в матчах с ними были только драки. Много канадцев в составе, которые играют в агрессивный хоккей с обилием бросков. Сейчас нужно отдохнуть, а затем приступим к подготовке, — сказал Дыняк.
«Шанхай» анонсировал матч с «Ак Барсом» мультфильмом в стиле «Том и Джерри»: «Нихао, дорогой друг. Здесь тебе не “Хэерле кич”.