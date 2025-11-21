Тришин получил лезвием конька по лицу в матче ВХЛ: «Аким уже на связи и передает всем болельщикам привет»

Инцидент произошел 20 ноября во время матча против «Тамбова» (5:2).
26-летний Тришин пытался защитить ворота команды, он упал на лед, и получил лезвием конька соперника по лицу.
В нынешнем сезоне на счету игрока 14 (3+11) очков в 22 матчах при показателе полезности «плюс 5».
Ранее Тришин играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Спартак» и «Сочи».
«Аким Тришин уже на связи и передает всем болельщикам большой привет. От всей души благодарит за вашу поддержку!» — сообщили в «Рязань-ВДВ» сегодня.
Фото: t.me/hcryazan_official.