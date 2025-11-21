Денисенко о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Игра на тоненького. Действовали правильно, не допускали глупых ошибок, за счет труда победили»

— Как оцениваете сегодняшнюю игру?
— Трудовая победа, играть было непросто. Второй матч за сезон провожу в Нижнекамске — здесь играть тяжело. Маленькая арена, болельщики поддерживают хозяев, быстрый лед — играть непросто.
— Что стало переломным в сегодняшней игре?
— Наверное то, что мы правильно выполняли установку тренеров. Нужно уметь играть в таких матчах, когда не все удается в атаке. Игра на тоненького. Действовали правильно, не допускали глупых ошибок и за счет труда победили.
— Расскажите о своем голе.
— Ничего особенного. Выиграли вбрасывание, Вова [Владимир Алистров] отдал — я бросил и попал.
— Впереди два непростых соперника, что ждать от этих матчей?
— Вся лига сейчас равная, не будем загадывать. Стараемся на каждую игру выходить с позитивным настроем, делать свою работу и получать хороший результат, — сказал Денисенко.